Українець розповів про свою дискваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет позбавив 33-річного українського важкоатлета Олексія Торохтія золотої медалі, яку він виграв на Олімпіаді-2012 у Лондоні у ваговій категорії до 105 кг.

Українець прокоментував цю ситуацію.

"Протягом усіх 12 років виступів на міжнародній арені, все результати моїх допінг тестів були негативними. У лютому 2019 року було вироблено розтин проби "B" для отримання детальної інформації. Заборонена речовина знайдено в незначній концентрації і за оцінкою незалежного експерта порівняно з одноразовим попаданням в організм і ніяк не могло вплинути на змагальний результат", - сказав Торохтій.

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