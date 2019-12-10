 Панкратов: СРСР незаконно брав участь в Олімпіадах з 50-х і нині нам за це мстять | Плавання | Champion.com.ua
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Панкратов: СРСР незаконно брав участь в Олімпіадах з 50-х і нині нам за це мстять

Сьогодні 20:10 342 0
Олімпійський чемпіон Панкратов прокоментував рішення WADA
Панкратов: СРСР незаконно брав участь в Олімпіадах з 50-х і нині нам за це мстять
#Панкратов, #WADA

Джерело - sovsport.ru.

Держава не має права брати участь у спортивному житті.

Про це заявив олімпійський чемпіон Денис Панкратов.

"Ми винні дуже багато в чому. Я б навіть сказав так: практично всі звинувачення, в сторону Росії зроблені - небезпідставні. Танцювати потрібно взагалі з 1950-х років, коли цю країну прийняли в олімпійську сім'ю. Що написано в Олімпійській хартії? Держава не має права брати участь в спортивному житті. Всі наші федераціі сиділи, сидять і будуть сидіти в умовному Держкомпспорте. Всі керівники федерацій, виходить, чиновники. Тобто ми вступили в світ олімпіад, всіх обдуривши і все порушивши.

Тоді світова спільнота дуже хотіло бачити Радянський союз в світовому спортивному русі. Закрили на це очі тимчасово. Думали, що рано чи пізно розсмокчеться. Чи не розсмокталося.

Умови які були прописані в Хартії? Це був аматорський спорт! Ми ж виставляли проти студентів "червону машину" - з багатьох видів спорту. Не соромно? Фетисов і команда грали проти студентів", - зазначив Панкратов.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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