Екс-перша ракетка світу: У Росії діяла система допінгу, я в цьому не сумніваюся

Гірше допінгу в світовому спортивному співтоваристві нічого бути не може.

Про це олімпійський чемпіон 2000 року Євген Кафельников заявив в інтерв'ю currenttime.tv.

"Вживання допінгу - це клеймо, яке змити буде дуже складно. Гірше допінгу в світовому спортивному співтоваристві нічого бути не може, і я не знаю, скільки буде потрібно часу російській державі, щоб його змити.

У Росії діяла система допінгу, я в цьому не сумніваюся. Хтось повинен за це понести покарання. У російського спорту могла б зберегтися репутація, якби ті люди, група людей, які це все затіяли, просто б вийшли і сказали: "Так, я накосячили, вибачте мене, будь ласка". Я впевнений, що тоді в цьому випадку могли б бути якісь послаблення для російських атлетів. Але ніхто не захоче брати на себе відповідальність за це. У підсумку все перекладається на бідних спортсменів.

Можу тільки поспівчувати тим нашим атлетам, які могли реально претендувати на медалі, які могли чути гімн нашої країни, але зараз цієї можливості будуть позбавлені", - зазначив Кафельников.