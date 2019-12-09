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Екс-перша ракетка світу: У Росії діяла система допінгу, я в цьому не сумніваюся

Сьогодні 19:10 1268 0
Кафельников прокоментував санкції WADA щодо Росії
Екс-перша ракетка світу: У Росії діяла система допінгу, я в цьому не сумніваюся
#Кафельников, #Росія

Джерело - sports.ru.

Гірше допінгу в світовому спортивному співтоваристві нічого бути не може.

Про це олімпійський чемпіон 2000 року Євген Кафельников заявив в інтерв'ю currenttime.tv.

"Вживання допінгу - це клеймо, яке змити буде дуже складно. Гірше допінгу в світовому спортивному співтоваристві нічого бути не може, і я не знаю, скільки буде потрібно часу російській державі, щоб його змити.

У Росії діяла система допінгу, я в цьому не сумніваюся. Хтось повинен за це понести покарання. У російського спорту могла б зберегтися репутація, якби ті люди, група людей, які це все затіяли, просто б вийшли і сказали: "Так, я накосячили, вибачте мене, будь ласка". Я впевнений, що тоді в цьому випадку могли б бути якісь послаблення для російських атлетів. Але ніхто не захоче брати на себе відповідальність за це. У підсумку все перекладається на бідних спортсменів.

Можу тільки поспівчувати тим нашим атлетам, які могли реально претендувати на медалі, які могли чути гімн нашої країни, але зараз цієї можливості будуть позбавлені", - зазначив Кафельников. 

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки

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