Президент UFC назвав умови організації реваншу Хабіб - Мак-Грегор

Для проведення матчу-реваншу за участю чемпіона у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова та Конора Мак-Грегора необхідно, щоб ірландець 18 січня переміг Дональда Серроне, а росіянин 18 квітня - Тоні Фергюсона.

Про це президент UFC Дейна Вайта заявив в інтерв'ю BJPenn.com.

"Думаю, Конор хоче матчу-реваншу з Хабібом Нурмагомедова. Чи відбудеться він? Спочатку потрібно дізнатися результат бою Серроне і Конора, а це дуже складний бій. Особливо у ваговій категорії 170 фунтів, де не потрібно ганяти вагу. Потім Хабіб повинен перемогти Тоні Фергюсона. Якщо трапиться і те, і те, то так, ми можемо зробити матч-реванш", - зазначив Вайта.