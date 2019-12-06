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Президент UFC назвав умови організації реваншу Хабіб - Мак-Грегор

Сьогодні 12:33 181 0
Обом бійцям необхідно виграти свої майбутні поєдинки
Президент UFC назвав умови організації реваншу Хабіб - Мак-Грегор
#Мак-Грегор, #Хабіб

Джерело - xsport.ua.

Для проведення матчу-реваншу за участю чемпіона у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова та Конора Мак-Грегора необхідно, щоб ірландець 18 січня переміг Дональда Серроне, а росіянин 18 квітня - Тоні Фергюсона.

Про це президент UFC Дейна Вайта заявив в інтерв'ю BJPenn.com.

"Думаю, Конор хоче матчу-реваншу з Хабібом Нурмагомедова. Чи відбудеться він? Спочатку потрібно дізнатися результат бою Серроне і Конора, а це дуже складний бій. Особливо у ваговій категорії 170 фунтів, де не потрібно ганяти вагу. Потім Хабіб повинен перемогти Тоні Фергюсона. Якщо трапиться і те, і те, то так, ми можемо зробити матч-реванш", - зазначив Вайта.

Раніше, Мак-Грегор підписав контракт на наступний бій.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

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