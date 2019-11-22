Тайсон: Мак-Грегор ніколи не переможе Нурмагомедова

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор не має шансів у бою із чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів легендарний боксер Майкл Тайсон.

"Хабіб переміг Конора, вірно? І вони хочуть битися знову! Люди хочуть побачити, як Мак-Грегор буде битися з Хабібом.

Але він не зможе побити Хабіба. Він ніколи не переможе Хабіба, але публіка заплатить, щоб побачити цей бі", - вважає Тайсон.