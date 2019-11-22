Тайсон: Мак-Грегор ніколи не переможе Нурмагомедова

Джерело - ua.tribuna.com.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор не має шансів у бою із чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим.
Про це розповів легендарний боксер Майкл Тайсон.
"Хабіб переміг Конора, вірно? І вони хочуть битися знову! Люди хочуть побачити, як Мак-Грегор буде битися з Хабібом.
Але він не зможе побити Хабіба. Він ніколи не переможе Хабіба, але публіка заплатить, щоб побачити цей бі", - вважає Тайсон.
Раніше, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.
Також, Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році.