Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві

Конору кричали у вікна, деякі хотіли побити його натовпом

Вчора О 20:00 до готеля Рітц у Москві почали підтягуватися дагестанці і вони стояли майже до другої години ночі, чекаючи колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора.

Про це повідомляє sports.ru.

Нагадаємо, Конор звинуватив чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова та дагестанців у боягузтві.

Близько опівночі біля головного входу в готель запрацювала чиясь переносна колонка. Зазвучав ринг-анонсер UFC Брюс Баффер, гучно оголошує: "Хабіб The Eagle Нурмагомедоооооов", далі заграв якийсь дагестанський ремікс.

До першої години ночі натовп розійшовся.

Тим часом Конор сидів у президентському номері і викладав уTwitter фотографії іншого натовпу - фанатів, які не давали його машині проїхати.

Раніше, Мак-Грегор вказав, як переможе Хабіба.