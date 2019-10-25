Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві

Джерело - sports.ru.
Вчора О 20:00 до готеля Рітц у Москві почали підтягуватися дагестанці і вони стояли майже до другої години ночі, чекаючи колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора.
Про це повідомляє sports.ru.
Нагадаємо, Конор звинуватив чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова та дагестанців у боягузтві.
Близько опівночі біля головного входу в готель запрацювала чиясь переносна колонка. Зазвучав ринг-анонсер UFC Брюс Баффер, гучно оголошує: "Хабіб The Eagle Нурмагомедоооооов", далі заграв якийсь дагестанський ремікс.
До першої години ночі натовп розійшовся.
Тим часом Конор сидів у президентському номері і викладав уTwitter фотографії іншого натовпу - фанатів, які не давали його машині проїхати.
Раніше, Мак-Грегор вказав, як переможе Хабіба.