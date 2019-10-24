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Мак-Грегор: Хабіб боїться битися зі мною, дагестанці біжать і бояться

Сьогодні 15:10 149 0
Хабіб не хоче битися з Конором
Мак-Грегор: Хабіб боїться битися зі мною, дагестанці біжать і бояться
#Мак-Грегор, #Хабіб

Джерело - sports.ru.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор звинуватив чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова у боягузтві.

Про це Мак-Грегор заявив в інтерв'ю sports.ru.

"Хабіб боїться цього бою. Він не представляє Росію, ні разу не бачив його з прапором.

Він хоче перемогти того, з ким не бився. Але він ніколи не ризикує, взагалі. Люди хочуть бій, його батько хоче бій, але не Хабіб.

Дагестанці - біжать і бояться, ми це знаємо. Це бачимо і в Хабібі. Це в його природі, він навіть втік з прес-конференції в Москві.

Провокації від Хабіба? Так я навіть тут нікого не бачу. Де він зараз? Я прилетів сюди, він полетів. Це типово для дагестанця.

Нехай знає, даю йому локацію: я живу в центрі Москви, Рітц Карлтон! Війна з ним не закінчено. Чи зможемо ми помиритися? Може бути так, але реванш відбудеться. Нехай біжить, але я його знайду", - зазначив Мак-Грегор.

Макгрегор і Нурмагомедов провели бій на UFC 229 в жовтні минулого бою в Лас-Вегасі. Хабіб переміг больовим прийомом в четвертому раунді. 

Раніше, Раніше, Мак-Грегор вказав, як переможе Хабіба.

Нагадаємо, Київ відвідав Конор Мак-Грегор.

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