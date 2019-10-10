Саладуха: Парламентська діяльність не завадила якісно підготуватися до чемпіонату світу

Легкоатлетка ще не думала про зимовий сезон

Народний депутат України Ольга Саладуха, яка на чемпіонаті світу з легкої атлетики показала кращий за останні 4 роки результат, більше надій покладає на літні змагання 2020 року.

Про це вона заявила в інтерв'ю XSPORT.

"Парламентська діяльність і підготовка до чемпіонату світу наклалися в останній місяць. Але не скажу, що одне іншому сильно завадило. Виступ гідне, результат кращий в сезоні. А коли ти за кращим результатом виступаєш на головному старті - це найкраще, що може бути. Ще не думала про зимовий сезон, тому що дуже мало часу було. Так пізно у жовтні ми ще ніколи не закінчували сезон. Зазвичай, це початок вересня. Зимовий чемпіонат світу буде в Китаї, а це додаткові труднощі. Напевно, буде краще спокійно готуватися на літо, трохи відновитися, і в Токіо", - сказала Саладуха.

Нагадаємо, збірна України у Досі на чемпіонаті світу посіла 21 сходинка в медальному заліку.