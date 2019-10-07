В активі українців дві срібні медалі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики посіла 21 сходинку в медальному заліку чемпіонату світу в Досі (Катар), який завершився напередодні.

В активі українських атлетів 2 срібні медалі, які здобули наші дівчата - Ярослава Магучіх (стрибки в висоту) і Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину).

Виграла загільний залік збірна США, яка здобула 29 нагород, 14 з яких - золоті. Кенійці розмістилися на 2 сходинці - 11 (5), третя - збірна Ямайки - 12 (3).

У порівнянні з минулим чемпіонатом світу, в України на одну медаль більше. У Лондоні - 2017 в наших атлетів було лише одне срібло Юлії Левченко в стрибках в висоту.

Нагадаємо, в останній змагальний день збірна України в жіночій естафеті 4х400 посіла 7 сходинку в фіналі, проте через дискваліфікацію Канади українки перемістилися на 6 місце, що дає право виступити на Олімпійських іграх в Токіо-2020.