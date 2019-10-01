Тренер збірної України: Магучіх і Левченко можуть домінувати у світі

У Юлії Левченко і Ярослави Магучіх є всі передумови до домінування на світовій арені.

Про це сказав тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишнік.

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"По-перше, треба говорити про те, що Ярослава Магучіх реально суперталановита дівчинка, як і Юля Левченко і Іра Геращенко. Плюс вони правильно з тренером підбирають роботу для цього віку, не форсують навантаження. Я знаю, як вони тренуються: там немає великих навантажень. Робота проводиться грамотна, достатньо спокійна, планомірна. Форсажу немає, і за це не переживаємо. У легкій атлетиці бувають "скороспілки" і, найчастіше, це досягається внаслідок непомірних навантажень для цього віку.

Тому ми з оптимізмом дивимося в майбутнє: що дівчата почнуть домінувати в світі. Звичайно, Маша Ласіцкене сильна спортсменка, але на нещодавній матчевій зустрічі Іра Геращенко і Юля Левченко її обіграли. Тому вона також не залізна", - вважає Тиртишнік.