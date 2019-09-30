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18-річна українка Магучіх, з особистим рекордом, здобула срібну медаль чемпіонату світу

Вчора 22:28 1021 3
18-річна українка Магучіх, з особистим рекордом, здобула срібну медаль чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

18-річна Ярослава Магучіх, з результатом 2,04 виборола срібну медаль чемпіонату світу у стрибках в висоту.

Могучих двічі новила особистий рекорд і встановила світовий рекорд серед спортсменів U-20. До Національного рекорду Інги Бабакової залишився усього сантиметр. Після висоти 2,04 Ярослава припинила боротьбу, не зробивши жодної спроби. Причини на разі невідомі.

Юлія Левченко зупинилася за крок від подіуму, показавши результат 2,00 та поступившись американці Влашті Каннінгем лише за кількістю спроб.

Чемпіонкою ж стала росіянка Марія Ласіцкіне, яка виступала під нейтральним прапором, з результатом 2,04 та випередила Ярославу Магучіх лише за кількістю спроб. Після відмови українки Ласіцкене спробувала взяти висоту 2,08, але невдало.

Чемпіонат світу
Стрибки в висоту. Жінка
30 вересня

1. Марія Ласіцкене (Росія) - 2,04

2 Ярослава Магучіх (Україна) - 2,04

3. Влашті Каннінгем (США) - 2,02

4. Юлія Левченко (Україна) - 2,02

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