На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний перший комплект нагород - в жіночому марафоні.

Про це повідомляє сайт ФЛАУ.

Українка Олександра Шафар знялася з дистанції після 10-кілометрової позначки.

"Я їхала травмованою, розуміла, що так може бути, але робили з лікарем усе можливе, вкололи обезболююче, та цього було недостатньо. Розуміла, що бігти на двох ногах класно, а на одній за такої погоди це справжнісіньке знущання. Тому не бачила сенсу продовжувати", - сказала Шафар.