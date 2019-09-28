Олександра Шафар прибігла поза ТОП-40

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний перший комплект нагород - в жіночому марафоні.

Перемогу здобула кенійка Рут Чепнгетіч, другою стала спортсменка з Бахрейну Роуз Челімо, бронзу завоювала намбійка Хелаліа Йоханнес.

Українка Олександра Шафар прибігла поза ТОП-40 і не змогла фінішувати.

Чемпіонат світу-2019

Доха, Катар

Марафон. Жінки

1. Рут Чепнгетіч (Кенія) - 2.32,43

2. Роуз Челімо (Бахрейн) - 2.33,46

3. Хелаліа Йоханнес (Намібія) - 2.34,15

4. Една Нгерінгвоні Кіплагат (Кенія) - 2.35.36

5. Ольга Мазурьонок (Білорусь) - 2.36.21

6. Роберта Гронер (США) 2.38.44

7. Мізукі Танімуто (Японія) 2.39.09

8. Жи Хуанг Кім (Північна Корея) 2.41.24

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DNF. Олександра Шафар (Україна)

Нагадаємо, Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.

Раніше Прищепа та Ляхова пробилися в півфінал чемпіонату світу у бігу на 800 м.