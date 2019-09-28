Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний перший комплект нагород - в жіночому марафоні.
Перемогу здобула кенійка Рут Чепнгетіч, другою стала спортсменка з Бахрейну Роуз Челімо, бронзу завоювала намбійка Хелаліа Йоханнес.
Українка Олександра Шафар прибігла поза ТОП-40 і не змогла фінішувати.
1. Рут Чепнгетіч (Кенія) - 2.32,43
2. Роуз Челімо (Бахрейн) - 2.33,46
3. Хелаліа Йоханнес (Намібія) - 2.34,15
4. Една Нгерінгвоні Кіплагат (Кенія) - 2.35.36
5. Ольга Мазурьонок (Білорусь) - 2.36.21
6. Роберта Гронер (США) 2.38.44
7. Мізукі Танімуто (Японія) 2.39.09
8. Жи Хуанг Кім (Північна Корея) 2.41.24
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DNF. Олександра Шафар (Україна)
Нагадаємо, Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.
Раніше Прищепа та Ляхова пробилися в півфінал чемпіонату світу у бігу на 800 м.