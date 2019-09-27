Українки є претендентками на медалі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибунки в висоту Юлія Левченко та Ярослава Магучіх не вимушено подолали кваліфікацію на чемпіонаті світу.

Магучіх з першої спроби взяла прохідну висоту - 1,94. Левченко виявилося достатньо висоти 1,92 щоб пробитися у фінал.

Метальниця молоту Ірина Климець встановила особистий рекорд і вийшла в фінал світової першості.

Наталя Прищепа та Ольга Ляхова вийшли до півфіналу на дистанці 800 м.

Не обійшлося й без втрат для українців. Марина Килипко не впоралась з кваліфікацією у стрибках з жердиною, а Олена Шамотіна покинула чемпіонат у змаганнях метальниць молоту.