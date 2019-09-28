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Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Сьогодні 09:15 2718 0
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 вересня, у столиці Катару Досі стартує 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Під час чемпіонату світу-2019 буде розіграно 49 комплектів нагород. 

Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) були проведені на стадіоні "Халіфа" місткістю 48000 глядачів. Стадіон був модернізований спеціально для світової першості. З-поміж іншого, на ньому була встановлена унікальна система кондиціювання повітря, що була здатна забезпечувати охолодження повітря всередині арени (яка при цьому залишалась відкритою) до 21 градуса за Цельсієм.

Завершиться чемпіонат 6 жовтня, естафетами 4х400 м.

Нагадаємо, російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу.

Календар і розклад чемпіонату світу

27 вересня

16:30 Чоловіки. Стрибки в довжину. Кваліфікація Результати
16:35 Чоловыки. 100 м. Попередній раунд  
16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація Результати
17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація Результати
18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація Результати
18:55 Жінки. Стипль-чез. Попередній раунд  
19:25 Чоловіки. Потрійний стрибок. Кваліфікація  
19:45 Чоловіки. 5000 м. Попередній раунд  
20:35 Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Попередній раунд  
23:59 Жінки. Марафон Результат

  Анонс 1-го змагального дня на чемпіонаті світу

28 вересня

16:15 Чоловіки. Метання диску. Кваліфікація Результати
16:30 Жінки. 100 м. Попередній раунд  
17:15 Чоловіки. 800 м. Попередній раунд  
17:30 Чоловіки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація  
18:05 Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Півфінали  
18:45 Чоловіки. 100 м. Півфінали  
19:15 Жінки. 800 м. Півфінали  
19:25 Жінки. Метання молоту. Фінал  
20:00 Мікст. Естафета 4х400. Попередній раунд  
20:40 Чоловіки. Стрибки в довжину. Фінал  
21:10 Жінки. 10000 м. Фінал  
22:15 Чоловіки. 100 м. Фінал  
23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км  
23:30 Жінки. Ходьба 50 км  

  Анонс 2-го змагального дня чемпіонату світу

29 вересня

20:05 Чоловіки. 200 м. Попередній раунд  
20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал Результати
21:20 Жінки. 100 м. Півфінали  
21:45 Чоловіки. Потрійний стрибок. Фінал  
21:55 Чоловіки. 800 м. Півфінали  
22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал*  
23:20 Жінки. 100 м. Фінал  
22:15 Жінки. Ходьба 20 км  

30 вересня

16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація Результати
20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал  
21:20 Чоловіки. 5000 м. Фінал  
21:25 Чоловіки. Метання диску. Фінал  
21:50 Жінки. 3000 м стипль-чез. Фінал  
22:10 Жінки. 800 м. Фінал  
22:40 Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Фінал  

1 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація  
16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація  
20:05 Чоловіки. Стрибки з жердиною. Фінал  
21:20 Жінки. Метання списа. Фінал  
22:10 Чоловіки. 800 м. Фінал  
22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал  

2 жовтня

16:35 Чоловіки. Десятиборство. 100 м Результати
16:45 Жінки. Штовхання ядра. Кваліфікація  
17:05 Жінки. Семиборство. 100 м з бар'єрами  
17:30 Чоловіки. Десятиборство. Стрибки в довжину  
18:00 Жінки. Метання диску. Кваліфікація  
18:15 Жінки. Семиборство. Стрибки у висоту  
18:50 Чоловіки. Десятиборство. Штовхання ядра  
20:30 Жінки. Семиборство. Штовхання ядра   
20:40 Чоловіки. Десятиборство. Стрибки у висоту   
21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал   
21:50 Жінки. Семиборство. 200 м   
22:35 Жінки. 200 м. Фінал   
22:55 Чоловіки. 110 м з бар'єрами. Фінал   
23:15 Чоловіки. Десятиборство. 400 м   

3 жовтня

16:35 Чоловіки. Десятиборство. 110 м з бар'єрами Результати
16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація  
17:30 Чоловіки. Десятиборство. Метання диску  
18:15 Жінки. Семиборство. Стрибки в довжину  
19:20 Чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація  
20:05 Чоловіки. Десятиборстві. Стрибки з жердиною  
20:10 Жінки. Семиборство. Метання списа  
22:05 Чоловіки. Десятиборство. Метання списа  
22:35 Жінки. Штовхання ядра. Фінал   
23:50 Жінки. 400 м. Фінал  

4 жовтня

00:05 Жінки. Семиборстві. 800 м Результати
00:15 Чоловіки. Десятиборство. 1500 м  
00:15 Жінки. Семиборство. Підсумкове становище  
00:30 Чоловіки. Десятиборство. Підсумкове становище  
20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал  
21:00 Жінки. Метання диску. Фінал  
21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал  
21:45 Чоловіки. 3000 м стипль-чез. Фінал  
22:20 Чоловіки. 400 м. Фінал  
23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км  

5 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання списа. Кваліфікація Результати
17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація  
20:05 Чоловіки. Штовхання ядра. Фінал  
20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал  
20:55 Жінки. 1500 м. Фінал  
21:25 Жінки. 5000 м. Фінал  
22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал  
22:15 Чоловіки. Естафета 4x100 м. Фінал  
23:59 Чоловіки. Марафон  

6 жовтня

19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал Результати
19:40 Чоловіки. 1500 м. Фінал  
19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал  
20:00 Чоловіки. 10000 м. Фінал  
20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал  
21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал  
21:30 Чоловіки. Естафета 4x400 м. Фінал  

* - вперше на чемпіонатах світу

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