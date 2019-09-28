Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 вересня, у столиці Катару Досі стартує 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.
Під час чемпіонату світу-2019 буде розіграно 49 комплектів нагород.
Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) були проведені на стадіоні "Халіфа" місткістю 48000 глядачів. Стадіон був модернізований спеціально для світової першості. З-поміж іншого, на ньому була встановлена унікальна система кондиціювання повітря, що була здатна забезпечувати охолодження повітря всередині арени (яка при цьому залишалась відкритою) до 21 градуса за Цельсієм.
Завершиться чемпіонат 6 жовтня, естафетами 4х400 м.
Нагадаємо, російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу.
Календар і розклад чемпіонату світу
27 вересня
|16:30
|Чоловіки. Стрибки в довжину. Кваліфікація
|Результати
|16:35
|Чоловыки. 100 м. Попередній раунд
|16:40
|Жінки. Метання молота. Кваліфікація
|Результати
|17:30
|Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація
|Результати
|18:40
|Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація
|Результати
|18:55
|Жінки. Стипль-чез. Попередній раунд
|19:25
|Чоловіки. Потрійний стрибок. Кваліфікація
|19:45
|Чоловіки. 5000 м. Попередній раунд
|20:35
|Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Попередній раунд
|23:59
|Жінки. Марафон
|Результат
Анонс 1-го змагального дня на чемпіонаті світу
28 вересня
|16:15
|Чоловіки. Метання диску. Кваліфікація
|Результати
|16:30
|Жінки. 100 м. Попередній раунд
|17:15
|Чоловіки. 800 м. Попередній раунд
|17:30
|Чоловіки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація
|18:05
|Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Півфінали
|18:45
|Чоловіки. 100 м. Півфінали
|19:15
|Жінки. 800 м. Півфінали
|19:25
|Жінки. Метання молоту. Фінал
|20:00
|Мікст. Естафета 4х400. Попередній раунд
|20:40
|Чоловіки. Стрибки в довжину. Фінал
|21:10
|Жінки. 10000 м. Фінал
|22:15
|Чоловіки. 100 м. Фінал
|23:30
|Чоловіки. Ходьба 50 км
|23:30
|Жінки. Ходьба 50 км
Анонс 2-го змагального дня чемпіонату світу
29 вересня
|20:05
|Чоловіки. 200 м. Попередній раунд
|20:40
|Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал
|Результати
|21:20
|Жінки. 100 м. Півфінали
|21:45
|Чоловіки. Потрійний стрибок. Фінал
|21:55
|Чоловіки. 800 м. Півфінали
|22:35
|Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал*
|23:20
|Жінки. 100 м. Фінал
|22:15
|Жінки. Ходьба 20 км
30 вересня
|16:30
|Жінки. Метання списа. Кваліфікація
|Результати
|20:30
|Жінки. Стрибки у висоту. Фінал
|21:20
|Чоловіки. 5000 м. Фінал
|21:25
|Чоловіки. Метання диску. Фінал
|21:50
|Жінки. 3000 м стипль-чез. Фінал
|22:10
|Жінки. 800 м. Фінал
|22:40
|Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Фінал
1 жовтня
|16:30
|Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація
|16:50
|Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація
|20:05
|Чоловіки. Стрибки з жердиною. Фінал
|21:20
|Жінки. Метання списа. Фінал
|22:10
|Чоловіки. 800 м. Фінал
|22:40
|Чоловіки. 200 м. Фінал
2 жовтня
|16:35
|Чоловіки. Десятиборство. 100 м
|Результати
|16:45
|Жінки. Штовхання ядра. Кваліфікація
|17:05
|Жінки. Семиборство. 100 м з бар'єрами
|17:30
|Чоловіки. Десятиборство. Стрибки в довжину
|18:00
|Жінки. Метання диску. Кваліфікація
|18:15
|Жінки. Семиборство. Стрибки у висоту
|18:50
|Чоловіки. Десятиборство. Штовхання ядра
|20:30
|Жінки. Семиборство. Штовхання ядра
|20:40
|Чоловіки. Десятиборство. Стрибки у висоту
|21:40
|Чоловіки. Метання молота. Фінал
|21:50
|Жінки. Семиборство. 200 м
|22:35
|Жінки. 200 м. Фінал
|22:55
|Чоловіки. 110 м з бар'єрами. Фінал
|23:15
|Чоловіки. Десятиборство. 400 м
3 жовтня
|16:35
|Чоловіки. Десятиборство. 110 м з бар'єрами
|Результати
|16:40
|Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація
|17:30
|Чоловіки. Десятиборство. Метання диску
|18:15
|Жінки. Семиборство. Стрибки в довжину
|19:20
|Чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація
|20:05
|Чоловіки. Десятиборстві. Стрибки з жердиною
|20:10
|Жінки. Семиборство. Метання списа
|22:05
|Чоловіки. Десятиборство. Метання списа
|22:35
|Жінки. Штовхання ядра. Фінал
|23:50
|Жінки. 400 м. Фінал
4 жовтня
|00:05
|Жінки. Семиборстві. 800 м
|Результати
|00:15
|Чоловіки. Десятиборство. 1500 м
|00:15
|Жінки. Семиборство. Підсумкове становище
|00:30
|Чоловіки. Десятиборство. Підсумкове становище
|20:15
|Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал
|21:00
|Жінки. Метання диску. Фінал
|21:30
|Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал
|21:45
|Чоловіки. 3000 м стипль-чез. Фінал
|22:20
|Чоловіки. 400 м. Фінал
|23:30
|Чоловіки. Ходьба 20 км
5 жовтня
|16:30
|Чоловіки. Метання списа. Кваліфікація
|Результати
|17:50
|Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація
|20:05
|Чоловіки. Штовхання ядра. Фінал
|20:35
|Жінки. Потрійний стрибок. Фінал
|20:55
|Жінки. 1500 м. Фінал
|21:25
|Жінки. 5000 м. Фінал
|22:05
|Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал
|22:15
|Чоловіки. Естафета 4x100 м. Фінал
|23:59
|Чоловіки. Марафон
6 жовтня
|19:15
|Жінки. Стрибки в довжину. Фінал
|Результати
|19:40
|Чоловіки. 1500 м. Фінал
|19:55
|Чоловіки. Метання списа. Фінал
|20:00
|Чоловіки. 10000 м. Фінал
|20:50
|Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал
|21:15
|Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал
|21:30
|Чоловіки. Естафета 4x400 м. Фінал
* - вперше на чемпіонатах світу