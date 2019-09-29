Українка стала 4-ю у спортивній ходьбі на 50 км

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у спортивній ходьбі на 50 км серед жінок.

Перемогу здобула китаянка Руї Льянг, другою стала її співвітчізниця Макуо Лі, а бронзу завоювала італійка Анна Гіоргі.

Українка Олена Собчук стала четвертою, а Кристина Юдкіна шостою. Валентина Мірончук фінішувати не змогла.

Чемпіонат світу-2019

Доха, Катар

Спортивна ходьба 50 км. Жінки

1. Руї Льянг (Китай) - 4:23:26

2. Мауко Лі (Китай) - 4:26:40

3. Анна Гіоргі (Італія) - 4:29:13

4. Олена Собчук (Україна) - 4:33:38

5. Фаїнг Ма (Китай) - 4:34:56

6. Кристина Юдкіна (Україна) - 4:36:00

7. Магалі Бонілла (Еквадор) - 4:37:03

8. Юлія Такач (Іспанія) - 4:38:20

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DNF. Валентина Мірончук

Нагадаємо, Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу.

Раніше Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.