Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у спортивній ходьбі на 50 км серед жінок.
Перемогу здобула китаянка Руї Льянг, другою стала її співвітчізниця Макуо Лі, а бронзу завоювала італійка Анна Гіоргі.
Українка Олена Собчук стала четвертою, а Кристина Юдкіна шостою. Валентина Мірончук фінішувати не змогла.
1. Руї Льянг (Китай) - 4:23:26
2. Мауко Лі (Китай) - 4:26:40
3. Анна Гіоргі (Італія) - 4:29:13
4. Олена Собчук (Україна) - 4:33:38
5. Фаїнг Ма (Китай) - 4:34:56
6. Кристина Юдкіна (Україна) - 4:36:00
7. Магалі Бонілла (Еквадор) - 4:37:03
8. Юлія Такач (Іспанія) - 4:38:20
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DNF. Валентина Мірончук
Нагадаємо, Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу.
Раніше Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.