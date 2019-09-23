Російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу

Джерело - Главком.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) у 12-те продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
Про це повідомляє Inside the Games.
Це означає, що на чемпіонаті світу в Досі російські легкоатлети знову виступлять під нейтральним прапором.
Це рішення, прийняте радою IAAF на сьогоднішньому засіданні в Досі, було очікуваним. За словами президента IAAF Себастьяна Коу, рекомендація цільової групи, яка займається процесом відновлення ВФЛА, в цей раз була більш ніж однозначною. Вона слідувала з ініційованого Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) процесу невідповідності РУСАДА кодексу WADA через маніпуляції з переданою базою даних Московської лабораторії. При цьому однією з головних умов відновлення статусу ВФЛА є успішне завершення перегляду частини цих даних, що стосуються легкоатлетів, антидопінговою структурою IAAF.
Чемпіонат світу в Досі відбудеться з 27 вересня по 6 жовтня.
Раніше, Російська тенісистка намагалася продати місце на турнірі.
Нагадаємо, російська біатлоністка отримала тривалу дискваліфікацію.