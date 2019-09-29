Ямаєць здобув перемогу в стрибках у довжину на чемпіонаті світу

Американський спортсмен лише другий

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у стрибках у довжину серед чоловіків.

Перемогу здобув ямаєць Таяй Гейл, другим став американець Джефф Хендерсон, бронзу завоював кубинець Мігель Ічеваррія.

Чемпіонат світу-2019

Доха, Катар

Стрибки у довжину. Чоловіки

1. Таяй Гейл (Ямайка) 8.69

2. Джефф Хендерсон (США) 8.39

3. Мігель Ічеваррія (Куба) 8.34

4. Луво Маньога (ПАР) 8.28

5. Русвал Самаї (ПАР) 8.23

6. Джинан Ванг (Китай) 8.20

7. Еусебіо Касарес (Іспанія) 8.01

8. Юкі Хашиока (Японія)7.97

Нагадаємо, Собчук залишилася за крок від медалі.

Раніше Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.