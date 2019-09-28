Українка Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу

Українка посіла 5 місце

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у метанні молота серед жінок.

Перемогу здобула американка Деанна Прайс, другою стала спортсменка з Польщі Йоанна Федорова, бронзу завоювала китаянка Чжен Ван.

Українка Ірина Климець показала 5-ий результат - 73,56. Це кращий персональний результат Ірини.

Чемпіонат світу-2019

Доха, Катар

Метання молота. Жінки

1. Деанна Прайс (США) – 77,54

2. Йоанна Федорова (Польща) – 76,35

3. Чжен Ван (Китай) – 74,76

4. Заліна Петрівська (Молдова) - 74,33

5. Ірина Климець (Україна) - 73,56

6. Александра Тавернєр (Франція) - 73,33

7. Анна Скидан (Азербайджан) - 72,83

8. На Лу (Китай) - 72,04

Нагадаємо, Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.

Раніше Прищепа та Ляхова пробилися в півфінал чемпіонату світу у бігу на 800 м.