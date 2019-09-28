Українка Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу

Мій профіль
Ярмоленко вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в АПЛ
Вчора 19:36 1272
Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Вчора 23:23 3511
Ярмоленка не зупинити! Українець забив шикарний гол у ворота Борнмута
Вчора 17:19 7651 3
Усик став найкращим іноземним боксером року у Великій Британії
Вчора 13:35 521
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Вчора 09:15 3543
ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців
Вчора 09:02 1405
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
27.09.2019 20:52 34819
Шахтар завдав нищівної поразки Ворсклі у 9 турі УПЛ
27.09.2019 20:51 1378
Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу
27.09.2019 20:42 1696
Хацкевич: Я не вважаю Динамо топ-клубом
27.09.2019 18:55 5950 2
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема Андрій Твердохліб
Вчора 12:57 1677
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану Андрій Твердохліб
Вчора 10:48 1145
Златан запустив новий челендж і кинув виклик Хабібу
Златан запустив новий челендж і кинув виклик Хабібу Андрій Твердохліб
27.09.2019 17:05 752
Феноменальний гол Франческо Тотті, який можна дивитися вічно
Феноменальний гол Франческо Тотті, який можна дивитися вічно Андрій Твердохліб
27.09.2019 14:04 4024
Ви це бачили? П'яний арбітр в Чехії відсудив тайм, але потім втомився
Ви це бачили? П'яний арбітр в Чехії відсудив тайм, але потім втомився Андрій Твердохліб
27.09.2019 13:59 1442
Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема
Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема Valeriy Ruchka
25.09.2019 14:34 1796
Люби свою справу - Усик показав тренування перед боєм зі Спонгом
Люби свою справу - Усик показав тренування перед боєм зі Спонгом Valeriy Ruchka
25.09.2019 10:47 770
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія Андрій Твердохліб
25.09.2019 09:14 5139
Огляд матчу Україна - Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи
Огляд матчу Україна - Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи Valeriy Ruchka
25.09.2019 08:43 1526
Відео дня. Касорла забив феноменальний гол у ворота Барселони
Відео дня. Касорла забив феноменальний гол у ворота Барселони Андрій Твердохліб
25.09.2019 08:36 1441
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:01 Футбол Олімпік - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 77
00:50 Пряма трансляція Динамо Київ - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 48
00:28 Пряма трансляція Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1 кола China Open 542
00:27 Пряма трансляція Ястремська - Гарсія: онлайн-трансляція матчу 1 кола в Пекіні 818
28 Вересня 2019
23:55 Футбол Реал зіграв внічию з Атлетіко у 7 турі Ла-Ліги 134
23:54 Блог Ярмоленко, ти у вогні! У фанатів Вест Гема новий ідол 573
23:37 Футбол Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло у 6 турі Серії А 160
23:23 Пряма трансляція Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО 3511
23:18 Футбол Буффон побив вічний рекорд Мальдіні 408
23:05 Футбол Монако розгромило Брест. Результати матчів 8 туру Ліги 1 353
22:57 Футбол Гент Яремчука переміг Кортрейк у 9 турі Ліги Жупіле 295
22:45 Баскетбол Прометей здобув дебютну перемогу в українській Суперлізі 256
22:42 ММА UFC Fight Night 160: онлайн-трансляція 426
22:37 Футбол Уболівальники Вест Гема назвали Ярмоленка найкращим у грі проти Борнмута 372
22:36 Легка атлетика Українка Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу 363
22:23 Футбол Олександрія - Львів 2:0. Огляд матчу 194
22:15 Пряма трансляція Атлетіко - Реал: онлайн-трансляція матчу Ла-Ліги 413
22:11 Футбол Гранада здобула мінімальну перемогу над Леганесом у 7 турі Ла-Ліги 155
21:59 Хокей. УХЛ Дніпро закинув 16 шайб у ворота Динамо у 5 турі УХЛ 248
21:48 Футбол Інтер у меншості переміг Сампдорію у 6 турі Серії А 146
21:42 Футбол Боруссія не змогла перемогти Вердер у 6 турі Бундесліги 259
21:36 Футбол Манчестер Сіті на виїзді здолав Евертон у 7 турі АПЛ 229
21:23 Футбол Олександрія здобула домашню перемогу над Львовом у 9 турі УПЛ 187
21:15 Футбол Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч із Сассуоло 522
21:11 Легка атлетика Американці побили світовий рекорд в естафеті на чемпіонаті світу 302

Українка Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу

Вчора 22:36 363 0
Українка посіла 5 місце
Українка Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу
#Доха, #Климець

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у метанні молота серед жінок.

Перемогу здобула американка Деанна Прайс, другою стала спортсменка з Польщі Йоанна Федорова, бронзу завоювала китаянка Чжен Ван.

Українка Ірина Климець показала 5-ий результат - 73,56. Це кращий персональний результат Ірини.

Чемпіонат світу-2019
Доха, Катар
Метання молота. Жінки

1. Деанна Прайс (США) – 77,54

2. Йоанна Федорова (Польща) – 76,35

3. Чжен Ван (Китай) – 74,76

4. Заліна Петрівська (Молдова) - 74,33

5. Ірина Климець (Україна) - 73,56

6. Александра Тавернєр (Франція) - 73,33

7. Анна Скидан (Азербайджан) - 72,83

8. На Лу (Китай) - 72,04

Нагадаємо, Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.

Раніше Прищепа та Ляхова пробилися в півфінал чемпіонату світу у бігу на 800 м.

Коментарі ()