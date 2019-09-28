Українка Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у метанні молота серед жінок.
Перемогу здобула американка Деанна Прайс, другою стала спортсменка з Польщі Йоанна Федорова, бронзу завоювала китаянка Чжен Ван.
Українка Ірина Климець показала 5-ий результат - 73,56. Це кращий персональний результат Ірини.
1. Деанна Прайс (США) – 77,54
2. Йоанна Федорова (Польща) – 76,35
3. Чжен Ван (Китай) – 74,76
4. Заліна Петрівська (Молдова) - 74,33
5. Ірина Климець (Україна) - 73,56
6. Александра Тавернєр (Франція) - 73,33
7. Анна Скидан (Азербайджан) - 72,83
8. На Лу (Китай) - 72,04
Нагадаємо, Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.
Раніше Прищепа та Ляхова пробилися в півфінал чемпіонату світу у бігу на 800 м.