Українець вперше пробився у півфінал вперше за шість років

Сергій Смелик вийшов у півфінал чемпіонату світу у бігу на 200 метрів.

Українець у шостому попередньому забігу на фінішну пряму вийшов четвертим, але зумів додати і увірватися у топ-3 забігу, показавши 18-й результат у всій кваліфікації - 20,39 секунди.

Відзначимо, що для Смелика це буде перший півфінал чемпіонату світу із 2013 року. Тоді він не зміг пробитися у фінальну стадію змагань.

Нагадаємо, Ямаєць здобув перемогу в стрибках у довжину на чемпіонаті світу.

Раніше Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.