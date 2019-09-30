Чинна чемпіонка Олімпіади здобула лише бронзу чемпіонату світу

Стефаніді завоювала лише бронзу

Переможниця останніх чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор у стрибках з жердиною гречанка Катеріна Стефаніді не зуміла завоювати золото в Досі-2019.

Розподіл місць в цій трійці вийшло вкрай несподіваним. "Золота" Стефаніді завоювала бронзу - 4,85 м, "срібна" Морріс так і не зуміла піднятися на вершину п'єдесталу, хоч і, нарешті, обійшла грекиню, а Сидорова не просто вперше в кар'єрі завоювала медаль чемпіонату світу, а й стала переможницею - 4,95 м. При цьому, її результат - не тільки кращий в сезоні в світі, а й загалом третій кращий в історії жіночих стрибків з жердиною:

Нагадаємо, ямаєць здобув перемогу в стрибках у довжину на чемпіонаті світу.

Раніше Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.