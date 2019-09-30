Тейлор зробив три заступи, але у четвертий раз став чемпіоном світу

Американець залишається непереможним

Переможець двох останніх Олімпійських ігор 29-річний Крістіан Тейлор вчетверте у кар'єрі завоював золото чемпіонату світу в потрійному стрибку.

Але американець змусив своїх уболівальників понервувати.

У фіналі Тейлор допустив два заступи в стартових спробах і в разі третього міг завершити змагання в Досі без результату. Але американець перестрахувався і не доступив 31 сантиметр в третій спробі, щоб продовжити виступ.

У підсумку, 17,86 м в наступній спробі, а потім і кращі для нього особисто в сезоні 17,92 метра:

Нагадаємо, американці стали першими в історії чемпіонами світу у змішаній естафеті.