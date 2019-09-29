Коулмен фінішував з результатом 9,76 секунди

Джерело - Чемпіон.

Американський спринтер Крістіан Коулмен виграв забіг на 100 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.

Друге місце посів його співвітчизник Джастін Гетлін. Бронзу завоював канадець Андре Де Грассе.

Коулмен фінішував з результатом 9,76 секунди. Тільки п'ять чоловік в історії бігли швидше.

Найкращий результат в історії - у ямайського спринтера Усейна Болта (9,58). На другому місці - американець Тайсон Гей і ще один представник Ямайки Йохан Блейк (9,69). Четвертий результат - у Асафи Пауела (Ямайка, 9,72), п'ятий - у Джастіна Гетліна з США (9,74).

1. Крістіан Коулмен (США) - 9.76

2. Джастін Гетлін (США) - 9.89

3. Андре Де Грассе (Канада) - 9.90

4. Акані Сімбіне (ПАР) - 9.93

5. Йохан Блейк (Ямайка) - 9.97

6. Жарнел Хьюжс (Велика Британія) - 10.03

7. Філіппо Торту (Італія) - 10.07

8. Аарон Браун (Канада) - 10.08

Нагадаємо, Собчук залишилася за крок від медалі на чемпіонаті світу.

Раніше Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу.