Джерело - Чемпіон.
Американський спринтер Крістіан Коулмен виграв забіг на 100 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.
Друге місце посів його співвітчизник Джастін Гетлін. Бронзу завоював канадець Андре Де Грассе.
Коулмен фінішував з результатом 9,76 секунди. Тільки п'ять чоловік в історії бігли швидше.
Найкращий результат в історії - у ямайського спринтера Усейна Болта (9,58). На другому місці - американець Тайсон Гей і ще один представник Ямайки Йохан Блейк (9,69). Четвертий результат - у Асафи Пауела (Ямайка, 9,72), п'ятий - у Джастіна Гетліна з США (9,74).
1. Крістіан Коулмен (США) - 9.76
2. Джастін Гетлін (США) - 9.89
3. Андре Де Грассе (Канада) - 9.90
4. Акані Сімбіне (ПАР) - 9.93
5. Йохан Блейк (Ямайка) - 9.97
6. Жарнел Хьюжс (Велика Британія) - 10.03
7. Філіппо Торту (Італія) - 10.07
8. Аарон Браун (Канада) - 10.08
Нагадаємо, Собчук залишилася за крок від медалі на чемпіонаті світу.
Раніше Климець зупинилася за два кроки до нагород на чемпіонаті світу.