Американці оновили свій же світовий рекорд і завоювали історичне золото змішаної естафети

Українці до фіналу пробитися не зуміли

Збірна США стала першим в історії чемпіоном світу у змішаній естафеті 4х400 метрів.

Американці в складі Уїла Лондона, Еллісон Фелікс, Кортні Около і Майкла Черрі перемогли з величезним відривом і новим світовим рекордом:

Цікаво, що всі команди бігли за схемою чоловік-жінка-жінка-чоловік і лише Польща за схемою чоловік-чоловік-жінка-жінка. У підсумку, поляки лідирували після 800 м і 1200 м, але виявилися лише п'ятими на фініші.

Раніше українські чемпіони Європейських ігор не зуміли пробитися до фіналу.

Нагадаємо, Смелик пробився у півфінал чемпіонату світу.