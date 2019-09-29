Українець прийшов 9-м у спортивній ходьбі на 50 км

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у спортивній ходьбі на 50 км серед чоловіків.

Перемогу здобув японець Юсуке Сузікі, другим прийшов португалець Жоао Віейра, бронзу завоював канадець Еван Дюнфі.

Українець Мар'ян Закальницькй прийшов дев'ятим, Валерій Літанюк став 25-м, а Іван Банзерук фінішувати не зумів.

Чемпіонат світу-2019

Доха, Катар

Спортивна ходьба 50 км. Чоловіки