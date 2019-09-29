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Закальницький потрапив у ТОП-10 на чемпіонаті світу

Сьогодні 11:12 251 0
Українець прийшов 9-м у спортивній ходьбі на 50 км
Закальницький потрапив у ТОП-10 на чемпіонаті світу
#Закальницькй, #Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у спортивній ходьбі на 50 км серед чоловіків.

Перемогу здобув японець Юсуке Сузікі, другим прийшов португалець Жоао Віейра, бронзу завоював канадець Еван Дюнфі.

Українець Мар'ян Закальницькй прийшов дев'ятим, Валерій Літанюк став 25-м, а Іван Банзерук фінішувати не зумів.

Чемпіонат світу-2019
Доха, Катар
Спортивна ходьба 50 км. Чоловіки

1. Усуке Сузукі (Японія) 4:04:20

2. Жоао Віейра (Португалія) 4:04:59

3. Еван Дюнфі (Канада) 4:05:02

4. Венбін Нію (Китай) 4:05:36

5. Ядон Луо (Китай) 4:06:49

6. Брендан Бойс (Ірландія) 4:07:46

7. Карл Дохманн (Німеччина) 4:10:22

8. Анхель Гарсія (Іспанія) 4:11:28

9. Мар'ян Закальницькй (Україна) 4:12:28

...

25.  Валерій Літанюк (Україна) - 4:42:18

DNF  Іван Банзерук

Нагадаємо, Собчук залишилася за крок від медалі.

Раніше Левченко та Магучіх впевнено пробилися в фінал чемпіонату світу.

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