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Климець у фіналі метальниць молоту та медальні шанси скороходів. Анонс 2 дня чемпіонату світу

Сьогодні 10:11 248 0
Климець у фіналі метальниць молоту та медальні шанси скороходів. Анонс 2 дня чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

У 2 змагальний день ченмпіонату світу 2019, який напередодні розпочався в Катарі, буде розіграно 6 комплектів нагород.

  Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Родзинкою вечора стане фінал у чоловічій стометрівці, який відбудеться о 22:15 за Києвом. Проте українських уболівальників більше цікавлять інші дисциплині, де ми можемо розраховувати на медальні успіхи вітчизнаних атлетів.

О 19:25 розпочнеться жіночий фінал у метанні молоту, де Україну представлятиме Ірина Климець, яка напередодні з особистим рекордом та 5-м загальним результатом пробилися у вирішальну стадію.

Особливу увагу буде прикуто до змагань зі спортивної ходьби на 50 км, як у чоловіків, так і у жінок. У чоловічій програмі Україну представлятимуть: Іван Банзерук (володар Кубку Європи), Валерій Літанюк і чинний чемпіон Європи у цій дисципліні Мар'ян Закальницький. У жіночій програмі візьмут старт: Валентина Мирончук, Олена Собчук і Христина Юдкіна.

Також увагу українських шанувальників спорту притягує півфінал на 800 м у жінок, де Україну представлятимуть Ольга Ляхова та Наталя Прищепа.

  Важливо: ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

Розклад виступів українців 28 вересня на чемпіонаті світу:

19:15 - 800 м. Жінки. Півфінали (Ольга Ляхова, Наталя Прищепа)

18:15 - Метання молоту. Жінки. Фінал (Ірина Климець)

20:00 - Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація (Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Олексій Поздняков)

23:30 - Спортивна ходьба 50 км. Жінки (Христина Юдкіна, Валентина Мирончук, Олена Собчук)

23:30 - Спортивна ходьба 50 км. Чоловіки (Мар’ян Закальницький, Іван Бензерук, Валерій Літанюк)

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