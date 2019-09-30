Китаянки зайняли весь медальний п'єдестал у ходьбі на чемпіонаті світу

Перші три місця посіли представниці Китаю

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі розіграний комплект нагород у ходьбі на 20 км серед жінок.

Перше місце зайняла китаянка Лю Хун. Другою стала співвітчизниця переможниці Шеньцзе Цеян. Замкнула трійку призерів ще одна китаянка Люцзін Янг.

Українки Надія Боровська та Інна Кашина відповідно фінішували на 20-му та 29-му місцях.

Чемпіонат світу-2019

Доха, Катар

Ходьба, 20 км. Жінки

1. Лю Хун (Китай) - 1:32:53

2. Шеньцзе Цеян (Китай) - 1:33:10

3. Люцзін Янг (Китай) - 1:33:17

4. Еріка Сена (Бразилія) - 1:33:36

5. Сандра Аренас (Колумбія) - 1:34:16

6. Куміко Окада (Японія) - 1:34:36

7. Нанако Фуджі (Японія) - 1:34:50

8. Марія Перез (Іспанія) - 1:35:43

....

20. Надія Боровська (Україна) - 1:38:35

...

29. Інна Кашина (Україна) - 1:41:44

Раніше, Смелик пробився у півфінал чемпіонату світу.