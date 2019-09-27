Левченко, Магучіх і Прищепа розпочинають боротьбу за медалі чемпіонату світу. Анонс 1-го дня

У перший змагальний день буде розіграно один комплект нагород

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 вересня, у столиці Катару Досі розпочинається 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

У перший змагальний день буде розіграно лише 1 комплект нагород - у жіночому марафоні. На марафонській дистанції Україну представлятиме Олександра Шафар.

Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Свої квалифікаційні змагання розпочнуть наші медальні надії: Юлія Левченко (чинна віце-чемпіонка світу) та Ярослава Магучіх - стрибки у висоту; Наталя Прищепа (чинна чемпіонка Європи) - біг на 800 м.

Розклад виступів українців 27 вересня на чемпіонаті світу:

Метання молоту. Жінки. Кваліфікація

Група А, 16:40

Ірина Новожилова, Ірина Климець

Група В, 18:10

Олена Шамотіна

Біг на 800 м. Жінки. Попередні забіги

Забіг №4, 17:34

Ольга Ляхова

Забіг №5, 17:42

Наталя Прищепа

Стрибки з жердиною. Жінки. Кваліфікація

Група А, 17:30

Марина Килипко

Стрибки у висоту. Жінки. Кваліфікація

Група А, 18:40

Ярослава Магучіх

Група В, 18:40

Юлія Левченко, Ірина Геращенко

Марафон. Жінки. Фінал

23:59

Олександра Шафар