Левченко, Магучіх і Прищепа розпочинають боротьбу за медалі чемпіонату світу. Анонс 1-го дня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 вересня, у столиці Катару Досі розпочинається 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.
У перший змагальний день буде розіграно лише 1 комплект нагород - у жіночому марафоні. На марафонській дистанції Україну представлятиме Олександра Шафар.
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Свої квалифікаційні змагання розпочнуть наші медальні надії: Юлія Левченко (чинна віце-чемпіонка світу) та Ярослава Магучіх - стрибки у висоту; Наталя Прищепа (чинна чемпіонка Європи) - біг на 800 м.
Розклад виступів українців 27 вересня на чемпіонаті світу:
Метання молоту. Жінки. Кваліфікація
Біг на 800 м. Жінки. Попередні забіги
Стрибки з жердиною. Жінки. Кваліфікація
Стрибки у висоту. Жінки. Кваліфікація
Марафон. Жінки. Фінал