Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 вересня, у столиці Катару Досі стартує 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Під час чемпіонату світу-2019 буде розіграно 49 комплектів нагород.

Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) були проведені на стадіоні "Халіфа" місткістю 48000 глядачів. Стадіон був модернізований спеціально для світової першості. З-поміж іншого, на ньому була встановлена унікальна система кондиціювання повітря, що була здатна забезпечувати охолодження повітря всередині арени (яка при цьому залишалась відкритою) до 21 градуса за Цельсієм.

Завершиться чемпіонат 6 жовтня, естафетами 4х400 м.

Нагадаємо, російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу.

Календар і розклад чемпіонату світу

27 вересня

16:30 Чоловіки. Стрибки в довжину. Кваліфікація Результати 16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація 17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація 18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація 19:25 Чоловіки. Потрійний стрибок. Кваліфікація 23:59 Жінки. Марафон

Анонс 1-го змагального дня на чемпіонаті світу

28 вересня

16:15 Чоловіки. Метання диску. Кваліфікація Результати 17:30 Чоловіки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація 19:25 Жінки. Метання молота. Фінал 21:10 Жінки. 10000 м. Фінал 22:15 Чоловіки. 100 м. Фінал 23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км 23:30 Жінки. Ходьба 50 км

29 вересня

20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал Результати 21:45 Чоловіки. Потрійний стрибок. Фінал 22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал* 23:20 Жінки. 100 м. Фінал 22:15 Жінки. Ходьба 20 км

30 вересня

16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація Результати 20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал 21:20 Чоловіки. 5000 м. Фінал 21:25 Чоловіки. Метання диску. Фінал 21:50 Жінки. 3000 м стипль-чез. Фінал 22:10 Жінки. 800 м. Фінал 22:40 Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Фінал

1 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація 16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація 20:05 Чоловіки. Стрибки з жердиною. Фінал 21:20 Жінки. Метання списа. Фінал 22:10 Чоловіки. 800 м. Фінал 22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал

2 жовтня

16:35 Чоловіки. Десятиборство. 100 м Результати 16:45 Жінки. Штовхання ядра. Кваліфікація 17:05 Жінки. Семиборство. 100 м з бар'єрами 17:30 Чоловіки. Десятиборство. Стрибки в довжину 18:00 Жінки. Метання диску. Кваліфікація 18:15 Жінки. Семиборство. Стрибки у висоту 18:50 Чоловіки. Десятиборство. Штовхання ядра 20:30 Жінки. Семиборство. Штовхання ядра 20:40 Чоловіки. Десятиборство. Стрибки у висоту 21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал 21:50 Жінки. Семиборство. 200 м 22:35 Жінки. 200 м. Фінал 22:55 Чоловіки. 110 м з бар'єрами. Фінал 23:15 Чоловіки. Десятиборство. 400 м

3 жовтня

16:35 Чоловіки. Десятиборство. 110 м з бар'єрами Результати 16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація 17:30 Чоловіки. Десятиборство. Метання диску 18:15 Жінки. Семиборство. Стрибки в довжину 19:20 Чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація 20:05 Чоловіки. Десятиборстві. Стрибки з жердиною 20:10 Жінки. Семиборство. Метання списа 22:05 Чоловіки. Десятиборство. Метання списа 22:35 Жінки. Штовхання ядра. Фінал 23:50 Жінки. 400 м. Фінал

4 жовтня

00:05 Жінки. Семиборстві. 800 м Результати 00:15 Чоловіки. Десятиборство. 1500 м 00:15 Жінки. Семиборство. Підсумкове становище 00:30 Чоловіки. Десятиборство. Підсумкове становище 20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал 21:00 Жінки. Метання диску. Фінал 21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал 21:45 Чоловіки. 3000 м стипль-чез. Фінал 22:20 Чоловіки. 400 м. Фінал 23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км

5 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання списа. Кваліфікація Результати 17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація 20:05 Чоловіки. Штовхання ядра. Фінал 20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал 20:55 Жінки. 1500 м. Фінал 21:25 Жінки. 5000 м. Фінал 22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал 22:15 Чоловіки. Естафета 4x100 м. Фінал 23:59 Чоловіки. Марафон

6 жовтня

19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал Результати 19:40 Чоловіки. 1500 м. Фінал 19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал 20:00 Чоловіки. 10000 м. Фінал 20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал 21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал 21:30 Чоловіки. Естафета 4x400 м. Фінал

* - вперше на чемпіонатах світу