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Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України

Сьогодні 14:47 269 0
Лебідь оформив хет-трик
Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України
#Ураган, #Продексім

Джерело - Чемпіон.

У Черкасах відбувся матч за Суперкубок України з футзалу, у якому зустрічалися чинний чемпіон України Продексім (Херсон) і володар національного Кубка Ураган (Івано-Франківськ).

На 12-ій хвилині матчу Ураган вийшов вперед - відзначився Лебідь. Наприкінці першого тайму матчу після удару Білоцерківського Ураган врятувала стійка воріт. А на останній хвилині тайму після подачі з кутової позначки Лебідь ударом в один дотик відправив м’яч у дальній нижній кут воріт херсонців. 

У другому таймі матчу Микитюк збільшив рахунок до 3:0. А через шість хвилин відзначився Мануйленко, забивши четвертий м’яч у ворота херсонців. Продексім почав ризикувати, граючи з 5 польовим гравцем, і цим скористався суперник, забивши ще три м’ячі. 

Відзначимо, що херсонці стали чемпіонами України в третій раз поспіль, але представник Івано-Франківська склав їм конкуренцію аж до передостаннього туру, через поразку в якому все ж втратив шанси на титул.

Суперкубок України
Черкаси
7 вересня 

Продексім - Ураган 0:7 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Лебідь, 0:2 - 20 Лебідь. 0:3 - 21 Микитюк, 0:4 - 27 Мануйленко, 29 - 0:5 Абакшин, 0:6 - 30 Лебідь, 0:7 - 36 Фаренюк

Раніше, Продексім став переможцем турніру LVIV OPEN CUP-2019.

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