Башенко: Може не Соловей писала коментарі, а я піддався на провокацію?

Президент федерації велоспорту України Олександр Башенко має сумніви, що Ганна Соловей писала пост у Facebook, який привів до скандалу.

Про це повідомляє Український репортер.

"Ми привітали Ганну і голову київської федерації Мухомора, тому що вона ж знаходиться в Києві. Потім я бачу пост в фейсбуці під її ім'ям, нібито ми не компетентні, що привітали Мухомора, що федерація нічим не допомагає спортсменам.

І я з цього приводу задумався. Може, це не Ганна писала. Я з нею ще не спілкувався. Може, це було щось провокаційне, а я піддався на провокацію?

Якщо це вона себе неспортивно повела, то отримає штраф. Якщо я себе неправильно повів - зробимо перевибори, тільки я кандидатів поки не бачу "- сказав Башенко.