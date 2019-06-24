Перемогу здобула спільна заявка Мілана і Кортіна-д'Ампеццо

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії. Перемогу здобула спільна заявка Мілана і Кортіна-д'Ампеццо.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК)

Також на проведення Ігор-2026 претендував Стокгольм, але заявка Італії вийшла більше голосів.

Італія приймала Олімпіаду три рази в історії: в Римі в 1960 році відбулися літні Ігри, а зимовий турнір був на території країни в 1956-му (Кортіна-д'Ампеццо) і 2006-му (Турин).

Нагадаємо, колишнього президента IAAF судитимуть через покивання російських спортсменів.

Також, в Італії знесуть легендарний стадіон.

Джерело - Чемпіон.