В Італії знесуть легендарний стадіон

Італійські гранди незабаром розпочнуть роботу над новою ареною.
Про це сказав президент Мілана Паоло Скароні. Цю інформацію підтвердив і генеральний директор Інтера Алессандро Антонелло.
"Ми зробимо новий Сан-Сіро поруч зі старим. Замість старого стадіону з'являться нові споруди", – сказав Скароні.
Легендарний Сан-Сіро було збудовано в 1925 році. За цей час арена неодноразово приймала важливі матчі чемпіонатів світу та фінальні поєдинки єврокубків.
Нагадаємо, Мілан може відмовитися від участі у Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться захисником Динамо.