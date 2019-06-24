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В Італії знесуть легендарний стадіон

Сьогодні 18:06 576 0
Керівництва обох клубів з Мілана підтвердили інформацію щодо спільного проекту.
В Італії знесуть легендарний стадіон

Італійські гранди незабаром розпочнуть роботу над новою ареною.

Про це сказав президент Мілана Паоло Скароні. Цю інформацію підтвердив і генеральний директор Інтера Алессандро Антонелло.

"Ми зробимо новий Сан-Сіро поруч зі старим. Замість старого стадіону з'являться нові споруди", – сказав Скароні.

Легендарний Сан-Сіро було збудовано в 1925 році. За цей час арена неодноразово приймала важливі матчі чемпіонатів світу та фінальні поєдинки єврокубків.

Нагадаємо, Мілан може відмовитися від участі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться захисником Динамо.

#Мілан, #Інтер, #Сан-Сіро, #Серія А
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