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Колишнього президента IAAF судитимуть через покивання російських спортсменів

Сьогодні 18:25 546 0
Колишнього президента IAAF судитимуть через покивання російських спортсменів

У Франції відбудеться судовий процес над колишнім президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком, а також його сином.

Про це повідомляє AFP.

Функціонери підозрюються в корупції і відмиванні грошей. Головне звинувачення проти Діака - він покривав російських спортсменів, які вживали заборонені речовини.

Яскравий приклад - Лілія Шобухова, яка тричі вигравала Чиказький марафон, однак пізніше була спіймана на використанні ЕPО. За словами росіянки, вона заплатила 450 тисяч євро, щоб уникнути санкцій за порушення антидопінгового кодексу.

Нагадаємо, через державні системи підтримки допінгу, російські спортсмени не можуть виступати на змаганнях IAAF під своєю символікою.

Раніше повідомлялося, що допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів.

Також, титулований росіянин розповів про пропозиції вживання допінгу

Джерело - xsport.ua.

#допінг, #IAAF
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