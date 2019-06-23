Україна завоювала 9 нагород на чемпіонаті Європи

9 нагород здобули у Римі

У Римі завершився відкритий чемпіонат Європи з ММА. Збірна України на ньому завоювала 9 медалей: 2 золотих, 3 срібних і 4 бронзових.

Вага до 52,2 кг: Анастасія Светківская одноголосним рішенням суддів перемогла Ніну Бек (Швеція) і взяла золото.

Вага до 52,2 кг: Едуард Костриця одноголосним рішенням суддів поступився Магомеду Алієву (Росія) і взяв срібло.

Вага до 56,7 кг: Ата Атдаев одноголосним рішенням суддів переміг Сулеймана Бершігадова (Росія) і взяв золото.

Вага до 65,8 кг: Артем Афанасенко одноголосним рішенням суддів поступився Абдулманапу Магомедову (Бахрейн) і взяв срібло.

Вага понад 120 кг: Руслан Мойсеєнко нокаутом в 1-му раунді поступився Паші Хархачаєву (Бахрейн) і взяв срібло.

Нагадаємо, що дебют Усика в супертяжах був відкладений через його травму і планується у вересні в США в бою проти Карлоса Такама.

Джерело - sport.ua.