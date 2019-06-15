Музичук посіла друге місце в турнірі претенденток

Українки не зіграють у матчі проти чинної чемпіонки світу

Українські шахістки Анна і Марія Музичук втратили шанси на перемогу у турнірі претенденток.

Турнір проходив у російській Казані. Після 12-ти турів Анна Музичук набрала 6,5 очок і вийшла на друге місце. Попри це вона вже не зможе наздогнати росіянку Олександру Горячкіну, яка достроково виграла турнір із 9 набраними балами.

Марія Музичук у турнірі набрала 5,5 очок, і розділяє четверте місце ще із трьома шахістками.

Відзначимо, що переможниця турніру претенденток отримає право зіграти матч з чинною чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь з Китаю.

Раніше, сестри Музичук переграли росіянок на турнірі претенденток.

Нагадаємо, Музичук і Коробов визнані найкращими шахістами України у 2018 році.

Джерело - sportarena.com.