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Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України

Сьогодні 20:07 1033 0
Українець продовжить свою кар'єру в італійському клубі
Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України

Лідер збірної України Олег Плотницький офіційно став гравцем італійської Перуджі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, українець викупив свій контракт у Монци та став вільним агентом.

Новий клуб Плотницького в минулому сезоні став срібним призером чемпіонату Італії, поступившись у фінальній серії Чівітанові з рахунком 2:3. Крім того, Перуджа є володарем Кубка Італії.

У чемпіонаті Італії Плотницький виступає з осені 2017 року. До того часу він грав за харківський Локомотив.

Раніше повідомлялося, український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії.

Також, російський волейболіст покінчив із життям через борги на ставках.

Джерело - Чемпіон.

#Перуджа, #Плотницький, #контракт
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