Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні

Російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов може зустрітися на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі з одним з трьох суперників - тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Дастіном Порьє, екс-чемпіоном організації в двох веcових категоріях Конором Мак-Грегором або Тоні Фергюсоном.

Про це повідомив батько і тренер російського спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Йде розробка трьох суперників. Це Фергюсон, це реванш з Конором і це Дастін Порьє. 7 вересня в головному бою вечора буде Хабіб, він готується до будь-якого з цих суперників. Але для мене було б логічним провести бій з Дастіном. А Мак-Грегор нехай хоч з ким-небудь поб'ється", - сказав батько і тренер зіркового бійця.

Нагадаємо, Мак-Грегор образив російських бійців.

Також, Хабіб погрожує Мак-Грегору за образу дружини.

Джерело - telegraf.