Україна виборала дві медалі на Всесвітніх інтелектуальних іграх

Українські шахісти привезли золото і бронзу зі Всесвітніх інтелектуальних ігор, які відбуваються в китайському Хеншуе.

Чоловічий рапід-турнір залишився за Антоном Коробовим, який набрав 8,5 очка з 11 (6 перемог і 5 нічиїх). При цьому, українець завоював золото ще за тур до фінішу турніру:

У жіночому рапід-турнірі Марія Музичук здобула бронзу. Українка набрала 6,5 очка і посіла третє місце завдяки кращим додатковим коефіцієнтом:

Також в змаганнях брали участь Руслан Пономарьов (5 очок і 8 місце) і Ганна Ушеніна (5 очок і 12-е місце).

Нагадаємо, чемпіон Європи з MMA побив поліцейських в Росії.

Також, Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.