Україна виборала дві медалі на Всесвітніх інтелектуальних іграх

Українські шахісти привезли золото і бронзу зі Всесвітніх інтелектуальних ігор, які відбуваються в китайському Хеншуе.
Чоловічий рапід-турнір залишився за Антоном Коробовим, який набрав 8,5 очка з 11 (6 перемог і 5 нічиїх). При цьому, українець завоював золото ще за тур до фінішу турніру:
У жіночому рапід-турнірі Марія Музичук здобула бронзу. Українка набрала 6,5 очка і посіла третє місце завдяки кращим додатковим коефіцієнтом:
Також в змаганнях брали участь Руслан Пономарьов (5 очок і 8 місце) і Ганна Ушеніна (5 очок і 12-е місце).
Нагадаємо, чемпіон Європи з MMA побив поліцейських в Росії.
Також, Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії.
Джерело - Чемпіон.