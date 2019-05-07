Український волейболіст хоче отримати російське громадянство

Блокуючий російського Кузбасу українець Дмитро Пашицький планує стати громадянином Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
31-річний українець під час бесіди з губернатором Кемеровської області заявив про бажання змінити громадянство. Зараз волейболіст займається продовженням посвідки на проживання.
Пашицький виступає за Кузбас з 2017 року. До цього він захищав кольори Парни (Естонія), Селвера (Естонія), Канна (Франція), Купрум Любина (Польща), Ресовії (Польща) та Лотос Трефл (Польща).
Зазначимо, що Пашицький ніколи не грав у складі збірної України.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка втратила свідомість під час інтерв'ю. А ВК Полісся став переможцем жіночої Вищої ліги України з волейболу.
Джерело - Xsport.