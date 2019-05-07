Український волейболіст хоче отримати російське громадянство

Він ніколи не грав за збірну України

Блокуючий російського Кузбасу українець Дмитро Пашицький планує стати громадянином Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

31-річний українець під час бесіди з губернатором Кемеровської області заявив про бажання змінити громадянство. Зараз волейболіст займається продовженням посвідки на проживання.

Пашицький виступає за Кузбас з 2017 року. До цього він захищав кольори Парни (Естонія), Селвера (Естонія), Канна (Франція), Купрум Любина (Польща), Ресовії (Польща) та Лотос Трефл (Польща).

Зазначимо, що Пашицький ніколи не грав у складі збірної України.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка втратила свідомість під час інтерв'ю. А ВК Полісся став переможцем жіночої Вищої ліги України з волейболу.

Джерело - Xsport.