Синиця – про поразку від Італії: Збірна України вийшла на такий рівень, що це незадовільний результат

Пасуючий збірної України Юрій Синиця вважає, що команда може пишатися здобутим очком у грі з командою Італії (2:3) у Лізі націй.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Була гарна гра, було дуже близько, але ми програли. Зараз вийшли на такий рівень, що для нас це незадовільний результат. Розраховували на перемогу. Було дуже близько, але трішки не вистачило.

Італія – одна з найкращих команд світу, чемпіони світу. Десь у цих дрібницях [програли]: хтось вийшов і виконав [успішно] подачу. У цьому й різниця наразі", – зазначив гравець.