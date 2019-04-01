ВК Полісся став переможцем жіночої Вищої ліги України з волейболу

Жіночий волейбольний клуб Полісся став володарем трофея Вищої ліги України з волейболу.
У фіналі ФК Полісся переграв харківську команду ХОФУВКС.
Житомирські волейболістки впевнено пройшли шлях фіналу чотирьох, віддавши лише одну партію у вирішальному відрізку чемпіонату.
Відзначимо, що ВК Полісся також виграв першість регулярного чемпіонату Вищої ліги України. Перемога дозволить клубу в наступному сезоні виступати в Суперлізі України.
Срібло Вищої ліги завоювали спортсменки з ХОФУВКС, а бронзові медалі дісталися ВК Полтавчанка. Турнірну таблицю можна переглянути тут.
Нагадаємо, збірна України дізналася суперників на Євро-2019. А сербську волейболістку депортували з Росії.
Джерело - Чемпіон.