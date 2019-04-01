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ВК Полісся став переможцем жіночої Вищої ліги України з волейболу

Сьогодні 14:20 419 0
ВК Полісся став переможцем жіночої Вищої ліги України з волейболу

Жіночий волейбольний клуб Полісся став володарем трофея Вищої ліги України з волейболу.

У фіналі ФК Полісся переграв харківську команду ХОФУВКС.

Житомирські волейболістки впевнено пройшли шлях фіналу чотирьох, віддавши лише одну партію у вирішальному відрізку чемпіонату.

Відзначимо, що ВК Полісся також виграв першість регулярного чемпіонату Вищої ліги України. Перемога дозволить клубу в наступному сезоні виступати в Суперлізі України.

Срібло Вищої ліги завоювали спортсменки з ХОФУВКС, а бронзові медалі дісталися ВК Полтавчанка. Турнірну таблицю можна переглянути тут.

Нагадаємо, збірна України дізналася суперників на Євро-2019. А сербську волейболістку депортували з Росії.

 

Джерело - Чемпіон.

#ВК Полісся, #Вища ліга, #волейбол
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