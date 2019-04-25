Дворазова Олімпійська чемпіонка з волейболу Жаклін Карвалью зомліла під час інтерв'ю.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною непритомності Карвалью могла стати спека в залі.

Jaqueline Carvalho, desmaiou enquanto era entrevistada, na noite desta terça-feira, a pressão da ex-jogadora subiu de acordo com os médicos, chegou a 14 por 11. pic.twitter.com/AfRRrKpKGz — Tver (@tveroficial) 24 апреля 2019 г.

Карвалью брала олімпійське золото на іграх в Пекіні (2008) і Лондоні (2012).

Нагадаємо, що ВК Полісся став переможцем жіночої Вищої ліги України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

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