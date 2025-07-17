Шахтар не зміг вдруге обіграти Ільвес: огляд матчу кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар зіграв внічию з фінським Ільвесом гру-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25.

Огляд матчу

"Гірники" володіли територіальною перевагою, комбінували та створювали небезпечні моменти біля воріт суперника, проте забракло реалізації на завершальній стадії.

Ліга Європи

Кваліфікація, 1 раунд, 17 липня

Ільвес (Фінляндія) – Шахтар (Україна) 0:0

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас (Гочолеішвілі, 55), Бондар (к), Азаров, Бондаренко (Судаков, 67), Педріньйо (Назарина, 81), Очеретько, Егіналду (Швед, 55), Невертон, Траоре (Кауан Еліас, 67)

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0 та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" стане турецький Бешикташ.