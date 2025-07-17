Неприємний результат для України: як нічия Шахтаря вплинула на таблицю коефіцієнтів УЄФА

Після розгромної перемоги в першій грі донецький Шахтар не зумів обіграти фінський Ільвес у матчі-відповіді першого етапу кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

За нічийний результат Україна отримала 0,125 очка до таблиці коефіцієнтів УЄФА (за перемогу дали б 0,25). Це дозволило нашій асоціації наблизитися в рейтингу до Росії, яка попри дискваліфікацію отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).

*На початку цього розіграшу Україна поступалася Росії на 0,699 бала.

Проте осічкою Шахтаря скористалися країни-суперниці, що знаходяться на відстані 3 очок. За два єврокубкові тижні Україна набрала 0,375 бала. Наразі менше здобули команди з Азербайджану (0, але ще не стартували), Словаччини (0), Угорщини (0,125) та Сербії (0).

А ось Болгарія (0,5) скоротила відставання, Словенія (0,5) відірвалася від України, а Румунія (0,375) отримала стільки ж очок, що й наша асоціація, тому зберегла відстань.

Цей рейтинг впливає на кількість учасників єврокубків від однієї країни та їхній розподіл за турнірами та стадіями. Зараз Україна посідає 28 сходинку, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій).

Зауважимо, що результати цьогорічних єврокубків матимуть вплив на стартову позицію України в розіграші 2027/28. Для її покращення нашій асоціації необхідно піднятися щонайменше на 22 місце. А щоб зберегти теперішній стан – не впасти до 30 сходинки.