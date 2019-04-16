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Неймовірний фініш на бостонському марафоні

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Неймовірний фініш на бостонському марафоні

15 квітня завершився 123 бостонський марафон, в якому взяли участь 30000 осіб. 

Фініш чоловічої гонки став одним з найяскравіших моментів забігу.

Кенієць Лоуренс Чероно завоював чемпіонський титул завдяки потужному ривку на останніх метрах, його час - 2:07:57. На другому місці - Леліса Десіса з Ефіопії (2:07:59).

Джерело - Чемпіон.

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