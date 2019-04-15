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Рекорди встояли. Завершився 123 бостонський марафон

Сьогодні, 15 квітня, завершився 123 бостонський марафон, в якому взяли участь 30000 осіб. Встояли обидва рекорди траси, проте гонка все одно видалася цікавою. Марафон цього року запам'ятається яскравими фінішами.

Результати переможців Бостонського марафону 2019

чоловіки

Фініш чоловічої гонки став одним з найяскравіших моментів Бостонського марафону. Кенієць Лоуренс Чероно завоював чемпіонський титул завдяки потужному ривку на останніх метрах, його час - 2:07:57. На другому місці - Леліса Десіса з Ефіопії (2:07:59). З третім результатом фінішував кенієць Кіпкемой Кеннет (2:08:07). Переможець торішнього бостонського марафону японець Юкі Каваучі цього  разу фінішував сімнадцятим, його час - 2:15:29.

1. Лоренс Чероно (Кенія) – 2:07.57
2. Леліса Десіса (Ефіопія) – 2:07.59
3. Кеннет Кіпкемой (Кенія) – 2:08.07

жінки

Воркнеш Дегефа утримувала лідируючу позицію протягом майже всієї гонки. Една Кіплагат з Кенії фінішувала з 42-секундним відставанням від ефіопської спортсменки. На третьому місці - американка Джордан Хасай. Чемпіонка торішнього Бостонського марафону Дезіре Лінден з США фінішувала з п'ятим результатом - 2:27:00.

1. Воркнеш Дегефа (Ефіопія) – 2:23.31
2. Една Кіплагат (Кенія) – 2:24.13
3. Джордан Хасай (США) – 2:25.20

Джерело - Чемпіон.

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