Бійця UFC Ті Джея Діллашоу відсторонили від боїв на один рік.
Про це заявила Атлетична комісія штату Нью-Йорк.
Причиною такого рішення став провалений допінг-тест бійця перед останнім його поєдинком. Також повідомляється, що Діллашоу оштрафували на 10 тисяч доларів.
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Комісія не оприлюднила, яку заборонену речовину знайшли в допінг-пробах Ті Джея.
20 березня боєць добровільно склав з себе повноваження чемпіона організації в найлегшій вазі і зізнався, що провалив допінг-тест.
Тим часом Мак-Грегор зустрінеться з Діасом.
Джерело - iSport.