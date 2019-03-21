Спортсмен відмовився від свого титулу

Бійця UFC Ті Джея Діллашоу відсторонили від боїв на один рік.

Про це заявила Атлетична комісія штату Нью-Йорк.

Причиною такого рішення став провалений допінг-тест бійця перед останнім його поєдинком. Також повідомляється, що Діллашоу оштрафували на 10 тисяч доларів.

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Комісія не оприлюднила, яку заборонену речовину знайшли ​​в допінг-пробах Ті Джея.

20 березня боєць добровільно склав з себе повноваження чемпіона організації в найлегшій вазі і зізнався, що провалив допінг-тест.

Тим часом Мак-Грегор зустрінеться з Діасом.

Джерело - iSport.