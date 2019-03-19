Мій профіль
Мораес отримав виклик до збірної України
Сьогодні 10:25 1339 1
Донбас — Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу УХЛ
Сьогодні 20:17 268
Козлова — Нікулеску: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 14:04 2110 2
Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція українсько-російського протистояння
Сьогодні 13:11 1445
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Сьогодні 06:48 2086
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
Вчора 20:27 7712 3
Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ
Вчора 19:25 4167 8
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
Вчора 15:56 983
Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен
Вчора 14:36 1864
Мораес став громадянином України
Вчора 14:00 2083
Навколо спорту
Блоги
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо Максим Буйдин
Сьогодні 19:31 956
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження Максим Буйдин
Сьогодні 16:30 1664
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:17 2490
Ястремська - Алєксандрова: ставки букмекерів на україно-російське протистояння
Ястремська - Алєксандрова: ставки букмекерів на україно-російське протистояння Максим Буйдин
Сьогодні 13:28 470
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:48 2086
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:45 Футбол Ворскла спростувала чутки про ймовірне звільнення Сачка 48
20:28 Бокс WBA зобов'язала Усика провести захист титулу з Лєбєдєвим 244
20:19 Футбол Мораес провів перше тренування за збірну України 288 1
20:17 Футбол Донбас — Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу УХЛ 268
19:55 Баскетбол Мілуокі - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 212
19:54 Футбол Футболістів збірної Росії масово перевіряють на допінг 317
19:43 Футбол Маліновський: У Лісабоні буде дуже важко 356
19:33 Футбол Азар: Я не знаю, що буде 279
19:31 Блог Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо 956
19:13 Бокс Вайлдер буде битися з Брізілем у травні 385
18:49 Біатлон Журавок відправиться на збори зі збірною України 636
18:39 Футбол Олімпік підписав молодого нігерійця 331
18:21 Футбол Шахтар розглядає захисника Львова 817
17:51 Футбол Коноплянка впевнений, що Україна візьме очки в матчі з Португалією 374 1
17:32 Бокс Гарсія уникає бою з Ломаченком 479
17:15 ММА Мак-Грегор висунув ультиматум UFC 436
16:52 Футбол Мораес: Це день, про який я мріяв роками 479
16:36 Футбол Найбагатша людина Британії хоче купити Челсі 527
16:30 Блог Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження 1664
16:18 Футбол Коноплянка: Мені бракує Ракицького 2208 1
15:51 Футбол Макаренко відновився після травми і зіграв за резерв Андерлехта 988
15:31 Футбол Бакалов визнаний найкращим тренером 22-го туру УПЛ 327
15:06 Футбол Відомий журналіст: Мораес — вирок нашій футбольній системі 1347 2
14:49 Теніс Ястремська — Александрова: історія протистоянь на користь українки 520
14:27 Футбол Поєдинок Португалія — Україна розсудить французька бригада арбітрів 458

Футболістів збірної Росії масово перевіряють на допінг

Сьогодні 19:54 317 0
Футболістів збірної Росії масово перевіряють на допінг

Відразу вісім гравіців збірної Росії пройшли допінг-тест після тренування у вівторок.

Про це повідомляє Depo.Cектор.

Лікар збірної Росії Едуард Безуглов заявив, що це не вплинуло на графік команди.

"Сьогодні о 8.45 до нас у великій кількості прибули інспектори РУСАДА. На допінг-контроль потрапили вісім чоловік. Здавали кров і сечу - все пройшло в штатному режимі. Ряд футболістів не встигли пройти тести до тренування, тому що було організаційне заняття. Нічого страшного - після тренування здадуть. На графік роботи це не вплине, все пройшло в штатному режимі", - сказав Безуглов.

Нагадаємо, росіянку не допустили до Чемпіонату світу в Естерсунді.

Також, естонський лижник зізнався у вживанні допінгу на багатьох змаганнях.

Джерело - Depo.Cектор.

#Росія, #Збірна, #Допінг
Коментарі ()