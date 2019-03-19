Відразу вісім гравіців збірної Росії пройшли допінг-тест після тренування у вівторок.

Про це повідомляє Depo.Cектор.

Лікар збірної Росії Едуард Безуглов заявив, що це не вплинуло на графік команди.

"Сьогодні о 8.45 до нас у великій кількості прибули інспектори РУСАДА. На допінг-контроль потрапили вісім чоловік. Здавали кров і сечу - все пройшло в штатному режимі. Ряд футболістів не встигли пройти тести до тренування, тому що було організаційне заняття. Нічого страшного - після тренування здадуть. На графік роботи це не вплине, все пройшло в штатному режимі", - сказав Безуглов.

Нагадаємо, росіянку не допустили до Чемпіонату світу в Естерсунді.

Також, естонський лижник зізнався у вживанні допінгу на багатьох змаганнях.

Джерело - Depo.Cектор.