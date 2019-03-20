Боєць поки не розуміє як це сталося

Чемпіон UFC у легкій ваговій категорії Ті Джей Діллашоу провалив допінг-тест, про що його повідомило USADA. Боєць оголосив про добровільну відмову від титулу.

Про це повідомив боєць на власній сторінці в Instagram.

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"USADA й Атлетична комісія штату Невада повідомили мене про сліди забороненого препарату в допінг-пробі з останнього бою. Не можу підібрати слова, як я розчарований, але знайте: я і моя команда робимо все можливе, щоб зрозуміти, як це сталося і як вирішити цю ситуацію якомога швидше. З поваги до дивізіону я вже повідомив UFC про те, що добровільно відмовляюся від чемпіонського титулу, поки буду займатися цим питанням. Заздалегідь дякую всім вам за підтримку", - заявив Діллашоу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений tjdillashaw (@tjdillashaw) 20 Бер 2019 р. о 5:07 PDT

Діллашоу завоював титул чемпіона UFC 2017 року, нокаутувавши Коді Гарбрандта. Після цього американець провів один захист пояса і спробував свої сили в найлегшій ваговій категорії, де в січня 2019 програв нокаутом Генрі Сехудо.

Нещодавно Мак-Грегор висунув ультиматум UFC.

Тим часом Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146.

Джерело - Чемпіон.